Weitere Corona-Fälle bei den Blue Devils

Nachdem in der vergangenen Woche schon positive Corona-Fälle bei den Weidener Blue Devils aufgetreten sind, fielen jetzt bei weiteren Tests erneut mehrere Ergebnisse positiv aus.

Die betroffenen Personen haben aber bisher nur milde Symptome. Auch in den kommenden Tagen werden zusätzliche Tests durchgeführt. Welche Auswirkungen das jetzt auf die kommenden Spiele hat, ist derzeit noch offen. Die Partie am kommenden Freitag in Rosenheim ist abgesagt, da es auch im Kader der Starbulls positive Fälle gibt.