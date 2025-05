Neumarkt: Arbeiter auf Baustellen verletzt

Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Neumarkt: Halteverbotsschilder gestohlen Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Neumarkt: Halteverbotsschilder gestohlen Wegen einer vorübergehenden Baustelle wurden in der Matthäus-Bögl-Straße in …

Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt Auf einem Betriebsgelände in Sengenthal im Kreis Neumarkt ist am Mittwochabend …

Für das alljährliche Eselrennen auf dem Frühlingsfest in Neumarkt werden …

NM: Teilnehmer für Eselrennen gesucht Für das alljährliche Eselrennen auf dem Frühlingsfest in Neumarkt werden …

NM: Teilnehmer für Eselrennen gesucht Für das alljährliche Eselrennen auf dem Frühlingsfest in Neumarkt werden …

Mit einem gehörigen Schrecken endete für einen Mann aus Neumarkt am …

Neumarkt: Grill fängt Feuer Mit einem gehörigen Schrecken endete für einen Mann aus Neumarkt am …

Neumarkt: Grill fängt Feuer Mit einem gehörigen Schrecken endete für einen Mann aus Neumarkt am …

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com