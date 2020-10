Neunburg vorm Wald: Tätlicher Angriff auf 19-Jährige – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, kam es in Neunburg vorm Wald, im Landkreis Schwandorf, zu einem tätlichen Angriff auf eine junge Frau.

Die 19-Jährige war zu Fuß auf der Gerhardingerstraße in Richtung Neunburger Stadthalle unterwegs, als sie plötzlich hinter sich Schritte hörte. Sie lief in der Folge davon, wobei sie der Unbekannte auf Höhe der Toilettenhäuschen am Stadthallenplatz einholte.

Der Mann schubste die junge Frau zu Boden und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlages platzte ihr die Lippe auf. Zudem trug sie Schmerzen im Handgelenk davon. Sie konnte den Angreifer von sich schubsen und fliehen. Der bisher unbekannte Täter konnte flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– Männlich

– ca. 180 cm groß, kräftige Statur.

– dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen

Die Polizeiinspektion Neunburg v. Wald bittet um Hinweise zu dem Fall. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bitte unter Tel.: 09672/92020 melden.