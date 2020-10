Der Landkreis Tirschenreuth hat den Corona-Grenzwert von 50 überschritten. Stand Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 56,9.

Deshalb hat das Landratsamt Tirschenreuth am Freitag eine entsprechend strengere Allgemeinverfügung erlassen. Sie ist in der Nacht zum Samstag um 0 Uhr in Kraft getreten und gilt vorerst bis 31. Oktober. Die vollständige Verfügung kann man auf der Homepage des Landkreises Tirschenreuth nachlesen: www.kreis-tir.de