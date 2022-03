Neunburger Polizei stellt lebenden Puma sicher

Kurioser Fund in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf.

Am späten Dienstagabend fand eine Polizeistreife bei der Kontrolle eines Kleinwagens einen ausgewachsenen Puma. Das Raubtier saß in einer Holzbox. Der Fahrer, ein 30-Jähriger aus Baden-Württemberg, hatte den 5-jährigen Puma zur privaten Haltung aus Tschechien mitgebracht. Das Tier wurde sichergestellt und vorübergehend in eine artgerecht ausgestattete Facheinrichtung gebracht.

Die Polizei Neunburg vorm Wald ermittelt. Es besteht u.a. der Anfangsverdacht eines Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz.