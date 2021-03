In Neustadt an der Waldnaab hat es am Donnerstag in der Theisseiler Straße einen Wasserrohrbruch gegeben.

Etwa 20 Haushalte sind dadurch ohne Wasser. Die Einsatzkräfte waren zwar nachts im Einsatz, trotzdem kann es in den betroffenen Haushalten auch jetzt morgens noch Probleme geben.