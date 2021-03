Neuzugang bei der Spielvereinigung Weiden. Der Verein sicherte sich das beste Sturmtalent aus der näheren Umgebung. Ab dem 1. Juli spielt der 23-jährige Nico Argauer in den Farben der Schwarz Blauen.

Damit steigt der junge Offensiv-Mann in die Fußstapfen seines Vaters Markus Argauer, der bereits am Weidener Wasserwerk seine Fußballschuhe schnürte. Der Stürmer stößt vom SC Luhe-Wildenau zum Landesligisten. Besonders beeindruckend sind Nico Argauers 25 Treffer aus 20 Spielen in dieser Saison.