Blue Devils Weiden gewinnen Oberpfalz Derby

Ausverkauftes Haus, 750 mitgereiste Fans und am Ende gab es den ersten Derbysieg in der DEL2 für die Blue Devils Weiden.

Mehr als 4700 Eishockeyfans sahen gestern in Regensburg eine Weidener Mannschaft, die – ähnlich wie bei der Niederlage am vergangenen Mittwoch in Landshut – ein sehr gutes Auswärtsspiel zeigte. Aber dieses Mal belohnten sich die Devils für ihre Mühen und konnten die Punkte nach einem 3:2 Auswärtssieg mit nach Weiden nehmen. Vlad Filin, Daniel Bruch und Siegtorschütze Neal Samanski sorgten dabei für ein Weidener Tollhaus in Regensburg. Schon morgen geht es mit dem nächsten Derby für die Weidener weiter. Zu Gast sind dann in der heimischen Hans-Schröpf-Arena ab 18:30 Uhr die Selber Wölfe – das Spiel ist bereits ausverkauft.