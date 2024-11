NEW: Einsatzfahrzeug fährt in Marktstand

Ein Feuerwehrfahrzeug auf Notfalleinsatz ist am Sonntag während des Kirwa-Markts in Neustadt/WN in einen Marktstand gefahren und hat dabei mindestens sechs Menschen verletzt.

Laut Angaben des Sprechers der Integrierten Leitstelle, Jürgen Meyer, war das Fahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatz, als der Unfall passierte. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Kind.

Alle Verletzungen sind laut bisherigen Informationen als leicht bis mittelschwer eingestuft worden. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.