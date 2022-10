Bayern steht am Wochenende eine Hitzewelle bevor. In einigen Regionen könnte …

Bayern steht heißes Wochenende bevor: Unwettergefahr steigt Bayern steht am Wochenende eine Hitzewelle bevor. In einigen Regionen könnte …

Bayern steht heißes Wochenende bevor: Unwettergefahr steigt Bayern steht am Wochenende eine Hitzewelle bevor. In einigen Regionen könnte …

Archivfoto: Angelika Warmuth/dpa