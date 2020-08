Nüsse, Nüsse, nichts als Nüsse

Ein aufmerksamer Zeuge hat Donnerstagmittag die Angestellten eines Supermarktes in der Professor-Zintl-Straße in Weiden verständigt, als er beobachtete, wie ein Unbekannter unzählige Packungen Cashew-Nüsse und einen Energy-Drink in eine Tasche packte und sich damit aus dem Markt schlich.

Der Zeuge verfolgte sogar noch den mutmaßlichen Dieb, worauf dieser die Nüsschen samt Einkaufskorb fallen ließ und das Weite suchte. Wenig später konnte er durch die Zeugen sogar noch einmal gesehen werden, als er sich in einem angrenzenden Busch versteckte. Leider konnte er aber zunächst nicht gestellt und seine Identität festgestellt werden.

Doch aufgefundene Spuren führen hoffentlich bald zur Identität des „nuss-affinen“ Diebes. Sein Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 125 Euro.