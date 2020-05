Schwarzenfeld: Sparkassenfiliale verwüstet

Ein 39-Jähriger hat am Montag die Sparkassenfiliale in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf verwüstet.

Gegen 23:30 Uhr meldete er sich selbst bei der Polizei. Als die Beamten dort eintrafen entdeckten sie mehrere geöffnete Fenster. Der Vorraum der Bank sowie mehrere Büros waren verwüstet, Türen eingetreten, Feuerlöscher versprüht.

Der 39-Jährige selbst warf gerade Werbeartikel aus dem Fenster. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Den 39-Jährigen erwarten jetzt einige Anzeigen.