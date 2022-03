Oberpfälzer Firmenläufe sind zurück

Es geht wieder los: Die Bavarian Prints Firmenläufe gehen wieder als Live-Event an den Start. Das heißt, die Teams können endlich wieder zusammen loslaufen, sich vernetzen und gemeinsam etwas bewegen.

Der Volks- und Raiffeisenbank Firmenlauf Amberg-Sulzbach findet am 13. Juli statt, der Fischer Automobile Firmenlauf Neumarkt am 20. Juli. Anmelden kann man sich ab dem 15. März. Und damit nicht genug. Die Teams können auch schon Wochen vor dem Start bei einem hybriden Lauf fleißig Kilometer sammeln, die dann zum Gesamtergebnis addiert werden. Mehr Infos zu den Läufen gibt’s in den nächsten Tagen. Den Link dazu finden Sie hier. (eb)