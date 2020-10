Oberpfälzer Herbstmesse im ACC Amberg

Die Oberpfälzer Herbstmesse am 17. Und 18. Oktober im ACC in Amberg findet statt. Messen haben gerade jetzt eine wichtige Bedeutung um die Wirtschaft aus der Krise herauszuführen, heißt es in einer Mitteilung. Umfangreiche Hygienemaßnahmen wurden entwickelt, wie zum Beispiel ein neuartiges Lüftungssystem, das installiert wurde. Außerdem wird natürlich auf Abstand und die Maskenpflicht geachtet. Auf die Besucher warten rund 70 Aussteller auf drei Ebenen in der Halle und einem großen Außenbereich.

Tipps für einen effektiven Messe-Besuch:

• Traditionell ist der Samstag der ruhigere Messetag, um Gespräche mit den Ausstellern zu führen.

• Auf Facebook gibt es unter anderem Live-Berichte von der Messe: www.facebook.com/oberpfaelzerbaumesse

• Für die Herbstmesse gibt es die Möglichkeit, über die Messewebsite www.messe-amberg.de bereits vorab Termine mit Wunschausstellern zu vereinbaren. „Das wird in der Regel sehr gut angenommen, da die Besucher so die Möglichkeit haben, ihren Messebesuch viel genauer zu planen.“ erläutert Resch den Vorteil der Vorab-Terminvereinbarung.

Öffnungszeiten, Eintrittspreis

Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Oktober öffnet die Messe um 10:00 Uhr und schließt um 18:00 Uhr. Der letzte Einlass ist um 17:00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 4,- Euro (Kinder unter 12 Jahren sind frei).)