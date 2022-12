Oberpfälzer Märchenprojekt für den guten Zweck

Ein selbst geschriebenes Märchen mit Titellied für das ersten Brauermärchen in der Oberpfalz für den guten Zweck. Michael Sperber vom Brauereigasthof Sperber Bräu aus Sulzbach-Rosenberg und Freunde von ihm haben für seine Tochter Marlene und alle Kinder eine ganze Märchenwelt geschaffen. Der Erlös der Märchen-Malbücher geht an die Frühchenstation Klinikum St. Marien Amberg.

Vor gut einem Jahr haben Michael Sperber und Tanja Weiß ein Märchenprojekt begonnen. Aus der ursprünglichen Idee ein Märchen-Malbuch für Sperber Bräu zu entwickeln, ist dank der Illustratorin Melanie Lipka und der Mezzosopranistin Nicole Glamsch sowie durch die Unterstützung der Stadt Sulzbach-Rosenberg, der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg, elasto form und der Apotheke in der Fröschau eine ganze Märchen-Welt entstanden: Diese besteht aus einem Märchen-Malbuch, einem eigens entwickelten „Stimmtee“ mit Hopfenzapfen in Arzneimittelqualität, Buntstiften von Faber-Castell, einer BPA-freien Kindertrinkflasche, einem Turnbeutel aus 100 % Baumwolle und einer Non Woven-Tragetasche. Bei allen Produkten wurde auf Nachhaltigkeit und Qualität geachtet. Darüber hinaus ist mit der Hilfe von Nicole Glamsch auch ein Titellied („Marlenes Mutmachlied“) komponiert und eingesungen worden.

Die Erlös der ersten 100 verkauften Pakete wird komplett gespendet. Die Pakete gibt es im Braugasthof Sperber Bräu oder in der Apotheke der Fröschau Apotheke in Sulzbach-Rosenberg zu kaufen. Online können Sie auch einzeln das Malbuch und den Tee bestellen, dabei wird ein Teil gespendet – der Restbetrag wird für die Produktion verwendet.

Hier können Sie die Märchen-Malbücher kaufen.