Möglichkeit zur Impfung für über 60-Jährige

Für alle über 60-Jährigen aus Weiden und aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab besteht kommende Woche die Möglichkeit, sich unabhängig von ihrer Priorisierung gegen Corona impfen zu lassen. Termine gibt es am 13.04.2021, 17.04.2021 und am 18.04.2021.

Die Impfzentren in der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab verfügen dazu über ein begrenztes Kontingent an AstraZeneca-Impfstoff. Dieser muss zügig verimpft werden. Die Terminvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der eingehenden Terminregistrierungen.

Link zur Registierung: https://www.weiden.de/impfaktion.