Oberpfalz: Polizei muss Partys auflösen

Trotz geltender Ausgangssperren, sind in der Nacht in der Oberpfalz mehrere Partys gefeiert worden. In Konnersreuth, im Landkreis Tirschenreuth, löste die Polizei eine Party auf, bei der insgesamt 15 Personen zusammen feierten. Auf alle Partygäste kommt nun eine Anzeige zu.

In Vilseck, im Landkreis Amberg-Sulzbach, informierten Anwohner die Polizei, weil sie sich durch laute Musik aus einem Privathaus gestört fühlten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden dort 30 Jugendliche aus verschiedenen Landkreisen angetroffen, die ausgelassen feierten. Alle Jugendlichen erhielten nach erfolgter Personalienfeststellung einen Platzverweis. Auf alle kommt nun eine Anzeige gegen das geltende Infektionsschutzgesetz zu.