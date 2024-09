Start des App-basierten Ersthelfersystems „Region der Lebensretter Oberpfalz-Nord“

Die „Region der Lebensretter Oberpfalz‐Nord“ startet offiziell am Sonntag (01.09). Ab diesem Tag wird ein App‐basiertes Ersthelfersystem in Betrieb genommen, dass die Notfallversorgung in unserer Region unterstützen wird.

Das Herzstück des Projekts ist die Smartphone‐App „Region der Lebensretter 3.0“. Bei einem Herz‐Kreislaufstillstand werden Ersthelfende in der Nähe des Notfallortes über die App ermittelt, alarmiert und können noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen einleiten. Bereits über 350 Lebensretter haben sich registriert und sind bereit, im Notfall zu helfen. Weitere werden gesucht. Einfach in der App registrieren