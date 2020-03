Oberpfalz: Verstöße gegen die vorläufige Ausgangsbeschränkung gemeldet

In der Oberpfalz wurden seit Freitagnacht insgesamt 82 Verstöße gegen die vorläufige Ausgangsbeschränkung registriert. Insgesamt führten die Einsatzkräfte in den 24 Stunden weit über 1.000 Kontrollen durch. Dabei wurden auch annähernd 500 Ladengeschäfte und Einrichtungen überprüft.

Für Kopfschütteln sorgten am Freitagabend vor allem fünf Männer aus Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth. Sie verließen gemeinsam, trotz der in Mitterteich geltenden Ausgangssperre die Stadt und fuhren zu einer Feier. Dadurch begingen sie gleich zwei Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz. Auch in Hemau, im Landkreis Regensburg, wurden mehrere Jugendliche angetroffen, die gerade eine Party abhalten wollten. Auf die Unbelehrbaren kommen nun entsprechende Bußgeldverfahren zu. Aktuell haben sich die bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Schwandorf auf 32 und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf 16 erhöht. Im Landkreis Amberg-Sulzbach gibt es 27 und in der Stadt Amberg sechs bestätigte Corona-Fälle.