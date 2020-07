Oberpfalz: Wieder Autodiebe unterwegs

Die Polizei in der Oberpfalz sucht Autodiebe. In der Zeit von Samstag bis Dienstag machten sich Unbekannte an zwei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Ausstattung zu schaffen.

Ein Fall ereignete sich in Wenzenbach im Landkreis Regensburg. Dort verschwand ein blauer Audi A6. Der Besitzer hatte den Diebstahl am Dienstag der Polizei gemeldet. Der Wert des Audi liegt im höheren fünfstelligen Eurobereich. Am gleichen Tag wurde ein weiterer Fall bekannt. Ein Mann aus Reichenbach im Landkreis Cham vermutet, dass jemand versucht hätte, seinen BMW zu entwenden. Laut Polizei sollen die zwei Fälle in Zusammenhang stehen. Die Kripo Regensburg bittet um Zeugenhinweise.