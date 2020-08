Online-Umfrage zum Oberpfälzer Wald

Was macht den Oberpfälzer Wald eigentlich so besonders? Und was könnte in touristischer Hinsicht vielleicht sogar noch besser laufen? Auf diese und andere Fragen hat bestimmt jeder Einheimische oder Besitzer touristischer Betriebe ganz viele Antworten.

Und genau diese möchte die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald in einer Online-Umfrage erfahren. Der Hintergrund: Mit einem neuen Leitbild soll unsere Region fit für die Zukunft gemacht werden. Dazu gehört eine klare Strategie und eine hohe Wiedererkennbarkeit der Marke „Oberpfälzer Wald“. Die Online-Umfrage ist ein erster Schritt in diesem Prozess. Als kleines Dankeschön verlost die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald unter allen Teilnehmern tolle Preise für den Urlaub vor der Haustür.

Als Preise gibt es eine Übernachtung im Schlaf-Fass am Gaisweiher Flossenbürg, eine Lama-Wanderung auf der Straußenfarm Mitterhof Waldsassen, ein Familienwochenende in der Jugendherberge Burg Trausnitz sowie einen Schlemmergutschein des Hotels Bräuwirt in Weiden.

Die Online-Umfrage findet man unter www.oberpfaelzerwald.de/umfrage. Die Teilnahme dauert etwa 10-15 Minuten, ist selbstverständlich anonym und bis zum 6. September 2020 möglich. Bei Fragen steht das Team des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald unter Tel. 09631 88223 oder Mail tourismus@tirschenreuth.de gerne zur Verfügung.