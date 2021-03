Oster-Bastelkoffer to go im MuseumsQuartier Tirschenreuth

Viele tolle Bastelideen warten im Oster-Bastelkoffer to go im MuseumsQuartier in Tirschenreuth.

Ab 5. März 2021 können Sie die Oster-Bastelkoffer to go im MuseumsQuartier in Tirschenreuth abholen. Im Koffer sind unter anderem eine Bastelanleitungen für Oster-Geschenkkarten – ideal für Kinder im Kindergartenalter – außerdem interessante Infos für Grundschulkinder zum Thema Fisch oder Biber und Material für einen Malwettbewerb. Hier gibt´s u.a. Gutscheine für´s MuseumsQuartier zu gewinnen. Ganz wichtig: vorher anmelden. Entweder per Telefon unter 09631/6122 oder per Mail an info@museumsquartier-tirschenreuth.de. Weiterhin ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen notwendig.