Osterbrunnen überall in der Oberpfalz

Einst aus der fränkischen Schweiz importiert, erfreut sich die Tradition der Osterbrunnen auch hier bei uns in der Oberpfalz großer Beliebtheit. Besonders im Landkreis Amberg-Sulzbach wird das feierliche Schmücken der Brunnen regelrecht zelebriert. Doch auch in Tirschenreuth gibt es für Fans heuer was ganz besonderes.

Aber zunächst schauen wir mal nach Amberg-Sulzbach. Die lehrreichste aller Osterbrunnen-Touren wird nämlich hier angeboten. Auf dieser Halbtages-Tour zeigt Osterexpertin Helen Werner nicht nur einige der schönsten Osterbrunnen des Amberg-Sulzbacher Landes, sondern erklärt auch viel Wissenswertes über alte Traditionen und Bräuche zu Ostern. Im Preis inbegriffen ist die Reiseleitung, sowie die Busfahrt. Auf halber Strecke wird eine Kaffeepause eingelegt. Anmelden können Sie sich hier.

Die Stiftländer brauchen sich aber auch nicht verstecken. Die Stadt Tirschenreuth hat in diesem Jahr sagenhafte sieben Osterbrunnen am Start. Und um den Osterspaziergang noch spannender zu gestalten, führt einen das Stadtmarketing-Osterrätsel „Wer bin ich?“ quer durch die Stadt. Infos dazu gibt es hier.