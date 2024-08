Parsberg: Schlägerei beim Rasten

Am frühen Sonntagmorgen geriet eine Reisegruppe mit anderen Personen in Parsberg im Kreis Neumarkt aneinander.



Zuerst kam es zwischen den beiden Parteien zu einer Begegnung an einer Tankstelle. Durch eine Geste fühlten sich die Reisenden derart beleidigt, so dass es in einem nahen Schnellrestaurant zu Handgreiflichkeiten kam.

Neben den Fäusten ging einer der Beteiligten mit einem Gürtel auf seine Kontrahenten los. Die Beteiligten wurden teils leicht verletzt. Ihnen drohen nun Anzeigen wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung.