Mit einem widerborstigen Mann hatte es die Polizei am Mittwoch an einer Tankstelle in Parsberg im Landkreis Neumarkt zu tun.

Der 58-Jährige stieg mit einer brennenden Zigarette aus seinem Pkw aus. Ein Mitarbeiter wies auf die Wartungen an einer Zapfsäule und die gültigen Brandvorschriften hin. Den Mann juckte das nicht – er betankte mit der Fluppe im Mund seinen Pkw.

Schließlich wurde die Polizei gerufen. Die verpasste dem uneinsichtigen Raucher schließlich eine Anzeige.