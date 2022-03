Ein 45-jähriger Mann ist in Bad Kötzting (Landkreis Cham) in einen Fluss gefallen und dabei ums Leben gekommen.

Spaziergänger entdeckten den Toten, der im Weißen Regen trieb, und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Obduktion soll nun klären, warum der Arbeiter am Montag in den Fluss gestürzt war. (dpa/lby)