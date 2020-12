Patenschaft für Gleise der Historischen Straßenbahn Regensburg

Die Interessengemeinschaft Historische Straßenbahn Regensburg hat eine ganz besondere Weihnachtsgeschenkidee: In Kürze beginnt die Restaurierung des letzten Regensburger Straßenbahntriebwagens.

Für dessen Fahrbetrieb sollen nun einige Gleisjoche Rillenschiene beschafft werden. Und da kommen Sie ins Spiel: Pro Meter Gleis können nämlich Patenschaften übernommen werden. Eine ideale Geschenkidee in Form einer schönen Erinnerung an die „gute alte Zeit“ in Regensburg. Wenn man die Patenschaft bis spätestens 22. Dezember mittags abschließt, erhält man die Urkunde noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest per Post – parallel bekommt man sie aber auch per E-Mail. Die passende Patenschaft können Sie sich selbst online aussuchen. Den Link dazu finden Sie hier.