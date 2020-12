Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag ist ein Unbekannter in den Kindergarten in der Anno-Santo-Siedlung in Obertraubling im Landkreis Regensburg eingebrochen.

Um sich Zutritt zu verschaffen, schlug er eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude brach er dann mehrere Türen und Schränke auf und durchwühlte diese. Ob der Täter fündig wurde, ist noch unklar. Jedenfalls hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Neutraubling bittet um Hinweise.