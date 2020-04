Pegnitz: Feuer in der Autowerkstatt

Am Dienstag hat es in einer Autowerkstatt in Pegnitz im Landkreis Bayreuth gebrannt. Der Brand war am Morgen wohl in der Werkstatt des Autohauses ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich alle Personen schon in Sicherheit gebracht. Die Bundesstraße B2, die durch Pegnitz verläuft, musste für die Löscharbeiten teilweise komplett gesperrt werden. Über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz. Starke Windböen entfachten das Feuer immer wieder. So konnte die Feuerwehr den Brand erst am Vormittag endgültig löschen.

Die Brandursache wird aktuell noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden müsste laut Einschätzung der Ermittler im sechsstelligen Eurobereich liegen. Verletzt wurde niemand.