Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat erklärt, wie die geplante Rückkehr der Abschlussklassen in die Schulen ablaufen soll.

Es seien spezielle Hygienepläne erstellt worden. So sollen maximal 15 Schüler in einer Klasse sein. Es soll Einzeltische und Mindestabstände zwischen den Schülern geben – Gruppenarbeit findet dagegen zunächst nicht statt. Ab dem 11. Mai sollen dann auch die Abschlussklassen des kommenden Jahres in die Schulen zurückkehren. (blr)