Bombendrohung am Gymnasium in Eschenbach

In einem Gymnasium in Eschenbach im Landkreis Neustadt trudelt eine Mail ein, die sofort einen Großeinsatz auslöst. Zum Glück kann die Polizei schnell eine gute Nachricht vermelden. Doch der Einsatz dauert noch an.

Nach einer Drohmail sind in Eschenbach in der Oberpfalz zwei Schulen geräumt worden. „Aktuell besteht keine Gefahr“, betonte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Alle Schülerinnen und Schüler des betroffenen Gymnasiums und der benachbarten Wirtschaftsschule seien ebenso wie die Lehrkräfte und das Personal in Sicherheit gebracht worden.

„Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und werden das Gebäude großräumig absuchen“, schilderte die Sprecherin den noch laufenden Einsatz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Welche Drohung die Mail genau enthielt, blieb zunächst unklar. In dem Gymnasium waren rund 600, in der Wirtschaftsschule mindestens 230 Schülerinnen und Schüler anwesend, als die Polizei anrückte.

An deren Eltern richtete die Polizeisprecherin die eindringliche Bitte, jetzt auf keinen Fall zur Schule zu fahren: „Die Jugendlichen sind alle in Sicherheit aktuell, und wenn jetzt die ganzen Eltern ankommen, um die Schüler abzuholen – was gerade sowieso nicht geht, weil der Bereich abgesperrt ist – dann behindern sie am Ende noch den Einsatz oder die Einsatzkräfte.“ Wahrscheinlich werde demnächst der Unterricht offiziell für beendet erklärt und der Nachwuchs nach Hause geschickt. (dpa/lby)