Tötungsdelikt aus Kronach: Heute Abend bei Aktenzeichen XY

Ein Fall aus unserer Nähe wird heute Abend bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert. Dabei geht es um einen Tötungsdelikt in Kronach vom 4. April. Zwei Bewohner eines Asylbewerberheimes in Kronach gerieten in Streit, der so eskalierte, dass einer der beiden – Jan Agha Hamidi – den anderen mit einem Messer erstach. Das Opfer war erst 23 Jahre alt. Nun sucht die Polizei Coburg nach dem Flüchtigen und hat dabei auch Aktenzeichen XY zur Hilfe geholt.

Um 20:15 beginnt die heutige Episode im ZDF, in der es auch eine Täterbeschreibung, Bilder und Nummern für Hinweise gibt.

Wer den Gesuchten sieht, soll ihm keinesfalls zu Nahe kommen, sondern sofort die Polizei verständigen!

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: