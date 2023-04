Picknick-Kerwl geht in die vierte Saison

Die 2020 von der Tourist-Info Tirschenreuth gemeinsam mit der Stadtbäckerei Maschauer initiierte Aktion „Picknick-Kerwl“ geht bereits in die 4. Saison. Die Tirschenreuther Erfolgsgeschichte soll nun mit einer neuen Liefer- und Abholstation nahe dem Naturdenkmal Wolfenstein fortgeführt werden.

Ergänzt werden sollen damit die bereits bestehenden und stark frequentierten Kerwl-Stationen an der Heusterzbrücke und am Rothenbürger Weiher. Wegfallen wird die bisherige Lieferstation an der Sternwarte. Im letzten Jahr wurden 210 Körbe verkauft und damit 650 Personen verköstigt.

© Foto: Stadt Tirschenreuth

Bürgermeister Franz Stahl mit der Stv. Leiterin Tourist-Info/MQ Katrin Demleitner sowie Florian und Karl Maschauer (Foto, v.r.) bei der Eröffnung der neuen Lieferstation. Das Naturdenkmal Wolfenstein ist im Hintergrund zu erkennen