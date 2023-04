PKW kollidiert mit Feuerwehrauto – ein Mensch verletzt

In Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf ist am Gründonnerstag ein Feuerwehrauto mit einem PKW zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Aufgrund eines Brandeinsatzes waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren gegen 22 Uhr mit Sondersignalen in Richtung A6 unterwegs.

Ein 61-Jähriger wollte den Einsatzfahrzeugen freie Bahn schaffen und hielt deswegen am rechten Fahrbahnrand. Kurzfristig entschied er sich aber auf die linke Fahrbahnseite zu wechseln. Ein von hinten ankommendes Löschfahrzeug der Feuerwehr Wernberg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlitt Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Nabburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.