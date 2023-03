Polizei Eschenbach unterstützt Kinderkrebshilfe

Bereits zum dritten Mal unterstützen die Beschäftigten der Polizeiinspektion Eschenbach die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord mit einer Spende.

Die „Dienstgruppe C“ der Eschenbacher Polizei bietet dem Kollegenkreis als kleine Stärkung für zwischendurch ein gemischtes Angebot von Süßigkeiten. Aufgrund eines kleinen Aufpreises, den die Beschäftigten gerne in Kauf nehmen, konnte in der Kasse ein Überschuss von 300 Euro zusammenkommen. Diesen Betrag spenden die Beschäftigen nun an die Kinderkrebshilfe.