Avatar für schwerkranke Kinder gespendet

Kinder mit schweren Erkrankungen können oft monatelang nicht am Schulalltag teilnehmen und müssen in Isolation leben. Dank einer Spende des RoundTable Weiden und des Rotary Club Weiden konnte nun ein weiterer Telepräsenzroboter an das Medienzentrum Neustadt-Weiden übergeben werden.

Über Kamera, Mikrofon und einen beweglichen Kopf ermöglicht er den Kindern, virtuell am Unterricht, an Pausen und sogar an Schulausflügen teilzunehmen. Bereits seit Dezember 2023 ist ein Roboter mit dem Spitznamen „Gerhard“ im Einsatz. Er ist praktisch ständig ausgeliehen. Die Kosten für den neuen Avatar liegen bei rund 5.000 Euro.