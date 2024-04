Polizei holt verwahrloste Katzen aus Wohnung in Schwandorf

Ein Arbeiter ist am Montag auf einem Firmengelände in Pfreimd im Kreis …

Bei Betriebsunfall schwer verletzt Ein Arbeiter ist am Montag auf einem Firmengelände in Pfreimd im Kreis …

Bei Betriebsunfall schwer verletzt Ein Arbeiter ist am Montag auf einem Firmengelände in Pfreimd im Kreis …

Foto: Rike, pixelio.de