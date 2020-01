Polizei stellt Elektronikzubehör im Wert von 12.000 Euro sicher

13 Laptops, 2 Spielekonsolen, 5 Festplatten und weiteres Elektronikzubehör im Wert von ca. 12.000 Euro hat die Grenzpolizei Waidhaus am Dreikönigstag auf der A6 sichergestellt.

Die teure Fracht befand sich in einem Transporter in dem zwei Rumänen saßen. Bloß blöd, dass das Fahrzeug von der Polizei kontrolliert wurde. Nachdem Herkunftsnachweise oder Rechnungen fehlten, wurden die Sachen sichergestellt. Die Geräte befanden sich noch in den Originalverpackungen. Es besteht der Verdacht, dass sie aus Diebstählen im Großraum Darmstadt stammen. Die beiden durften nach der Anzeigenaufnahme ihre Heimreise fortsetzen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.