Sicherheitswachen gesucht

Sie stärken das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und dienen der Polizei als Augen und Ohren – die Sicherheitswachten. Jetzt wollen die Polizeiinspektion Waldsassen und die Polizeiinspektion Weiden ihre Sicherheitswachten personell aufstocken.

Komplett neu dagegen soll die Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Neustadt/WN aufgebaut werden. Vielleicht haben Sie ja Interesse? Gesucht werden Frauen und Männer für dieses Ehrenamt.

Als Mitglied der Sicherheitswache können sich alle im Alter von 18 bis 62 Jahren bewerben. Sie gehen gerne mit Menschen um, sind zuverlässig und übernehmen gerne soziale Verantwortung. Wenn Sie zudem gerne Außendienst verrichten und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung haben, können Sie sich bewerben.

Die Ausbildung umfasst einen Zeitaufwand von insgesamt 30 Stunden. Nach der Ausbildung sollen Sie etwa 5 Stunden im Monat oder mehr Zeit aufbringen. Für mehr Informationen oder bei Fragen zur Sicherheitswacht können Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektionen Neustadt/WN (Telefon: 09602/94020), an die Polizeiinspektion Waldsassen (Telefon: 09632/8490) oder an die Polizeiinspektion Weiden (Telefon: 0961/401-350) wenden.

Nähere Hinweise und einen Film über die Bayerische Sicherheitswacht finden Sie zudem unter: https://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht/index.html/295283.