Polizei sucht Mann aus Fachklinik

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Regensburg suchen den 24-jährigen Sajjad Alkhafaji.

Er ist wegen Gewaltdelikten aufgrund gerichtlichen Beschlusses in einer Fachklinik in Regensburg untergebracht. Der junge Mann kehrte nach einem genehmigten Ausgang am Montag nicht mehr zurück.

Beschreibung:

185 cm groß, schlank, braune Augen, schwarze wellige Haare,

am linken Oberarm die Buchstaben „J.R“ eintätowiert

Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann, wird gebeten dies über Notruf 110 der Polizei mitzuteilen.