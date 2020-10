Polizei sucht nach Einbrechern

Auf frischer Tat ertappt worden sind zwei Einbrecher in Pentling im Landkreis Regensburg.

Freitagnachmittag hebelten die beiden unbekannten Männer ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Haus. Im ersten Stock wurden sie jedoch vom Hauseigentümer überrascht, sodass sie nur noch schnell eine Schmuckschatulle im Wert eines vierstelligen Eurobetrags an sich rissen und ihr Heil in der Flucht suchten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erlief erfolglos.

Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

20 Jahre alt

170 cm groß

kurze Haare

ohne Bart

bekleidet mit dunkelblauer Oberbekleidung

Die Polizei Neutraubling bittet um Hinweise.