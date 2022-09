Die Polizei Schwandorf sucht nach dem Halter eines wildernden Hundes.

Dienstagabend beobachteten mehrere Spaziergänger am Rande des Ortsteils Fronberg, wie ein Hund mehreren Rehen nachjagte. Dabei bekam er auch eines am Hinterlauf zu fassen und zog es in ein Maisfeld. Möglich, dass es an seinen Verletzungen verendete.

Eine gerufene Polizeistreife konnte weder den Hund noch das Reh entdecken. Deshalb bittet die Polizei jetzt um Hinweise zum Hundehalter.