Polizei sucht weiterhin nach Unfallfahrer bei Riekofen

Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Fahrer, der Anfang September bei Riekofen im Kreis Regensburg einen 24-Jährigen tödlich verletzt hat.

Am Mittwoch kontrollierten über 20 Einsatzkräfte sämtliche Fahrzeuge in Riekofen, um Hinweise zu erhalten. Die Ermittlungen verliefen ergebnislos, es ergaben sich jedoch einzelne Verdachtsmomente, die noch geprüft werden müssen.In der Nacht zum 4. September wurde der junge Mann auf der Staatsstraße von Sünching in Richtung Riekofen von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer flüchtete.

Die Polizei sucht nach einem Geländewagen oder SUV mit möglichen Beschädigungen an der rechten A-Säule oder Fahrzeugfront. Einen Zusammenhang mit der Suche nach einem vermissten 19-Jährigen aus Leiblfing schloss die Polizei aus.