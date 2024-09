Ein 82-jähriger Mann aus Bad Abbach, der seit einer Woche vermisst wurde, ist tot. Seine Leiche wurde am Dienstagnachmittag in einem Wehr in Regensburg entdeckt.

Ein Mitarbeiter des Wehrs fand den leblosen Körper und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte bestätigten, dass es sich um den vermissten Rentner handelt. Die Kriminalpolizei Regensburg untersucht nun die Umstände seines Todes. (dpa)