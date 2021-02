Polizei warnt vor Telefon-Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer dreisten Telefon-Betrugsmasche. In Hof und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind am Wochenende bereits mehrere ältere Menschen von den Betrügern angerufen worden.

Dabei geben sich die Anrufer als Ärzte eines Krankenhauses aus und erklären, dass ein Angehöriger des Angerufenen mit Covid19 in die Notaufnahme eingeliefert worden sei. Außerdem würde ein spezielles, sehr teures Medikament benötigt, welches durch den Angerufenen finanziert werden müsse. Es werden außerdem von den Tätern Fragen nach eventuellen Wertgegenständen oder Barvermögen gestellt. Da die Betrüger einen Trick bei den Anrufen verwenden, werden tatsächlich die Telefonnummern des Krankenhauses wie Weiden oder Bayreuth angezeigt. Die Polizei warnt sich nicht auf ein solches Gespräch am Telefon einzulassen und bittet, dass vor allem ältere Menschen über diese neue Betrugsmasche informiert werden.