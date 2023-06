Premiere von „Frankenstein“ eröffnet Festspiel-Saison

„Alle haben auf diesen Tag hingearbeitet und ihre Kräfte für diese Premiere gebündelt“, sagt Birgit Simmler zu der bevorstehenden Premiere des großen Musikdramas „Frankenstein“, das am Freitag, den 16. Juni 2023, auf der Felsenbühne Premiere feiern wird.

„Dieses Musiktheaterstück ist ein fesselndes, spannendes Drama, wie wir es in dieser Qualität nicht jeden Tag erleben“, freut sich die künstlerische Theaterleiterin auf diese Produktion, die in einer Reihe mit den großen Stücken wie „Andreas Hofer“, „Die Päpstin“ oder „Der Name der Rose“ steht“. „Mit „Frankenstein“ wird das Ensemble, wird das Kreativteam, unsere Erwartungen noch übertreffen, da bin ich sicher“, verrät Birgit Simmler. „Das Publikum kann sich auf einen einzigartigen Theaterabend freuen, der alles bieten wird, was man an Bühnenkunst in dieser sensationellen Kulisse erwarten kann.“

Mit dem Premierentag und der feierlichen Eröffnung starten die Festspiele in eine intensive und abwechslungsreiche Saison, die wieder eine breite Auswahl an Stücken bietet. Das reicht vom Märchen „Die Schöne und das Biest“ und dem großen Drama „Frankenstein“ bis zur Komödie „Der Brandner Kasper 2“ und dem Broadway-Musical „Sister Act“, geht weiter bis zum neuen Musiktheater „Kalte Freiheit – Spion zwischen den Grenzen“ und der Oper „Rigoletto“ und der Operette „Ball im Savoy“.