Pressath: Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat am Dienstagabend auf der Bundesstraße B299 bei Pressath einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. stand der junge Mann dabei sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss.

Gegen Abend befuhr der Mann mit seinem Skoda die B299 in westlicher Fahrtrichtung. Beim Abbiegen nach rechts auf die Staatsstraße 2665 verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal in mehrere Leitplankenfelder auf der gegenüberliegenden Seite.

Eine zufällig vorbeikommende Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und half dem Verunfallten, der sich allein im Fahrzeug befand, aus dem stark beschädigten Wagen. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem räumte der Fahrer den kürzlichen Konsum von Cannabis ein.

Durch den Aufprall erlitt der 22-Jährige Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Weiden gebracht. Sein Fahrzeug, das durch den heftigen Zusammenstoß einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, verkeilte sich in den Leitplanken und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, der Schaden an den insgesamt neun beschädigten Leitplankenfeldern auf etwa 5.000 Euro.

Während der Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten wurde die Staatsstraße 2665 kurzzeitig einseitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Weihersberg übernahm die Verkehrslenkung, während die Straßenmeisterei Eschenbach sich um die Sicherung der beschädigten Verkehrseinrichtungen kümmerte.

Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkohol- und drogenbedingter Fahruntüchtigkeit sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem dürfte auf ihn ein Entzug der Fahrerlaubnis zukommen.