Public Viewing kann in Bayern ins Wasser fallen

Es ist Spieltag – doch das Wetter in Bayern zur Partie Deutschland – Ungarn könnte anders verlaufen, als sich Fans des Public Viewings im Freien das vorstellen.

Die Menschen in Bayern müssen sich wieder auf Regen beim Fußballschauen einstellen – auch beim Spiel der Deutschen gegen Ungarn. Nördlich der Donau soll es am Mittwoch wiederholt Schauer, Regen und einige Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch in Südbayern kann es im späteren Tagesverlauf ungemütlich werden.

Im Norden Bayerns erwarten die Meteorologen lokalen Starkregen mit Niederschlagsmengen von rund 25 Liter pro Quadratmeter «in kurzer Zeit oder in wenigen Stunden», auch von schweren Sturmböen mit etwa 90 Kilometer pro Stunde spricht der DWD. In Richtung Alpen müssen die Menschen auch mit bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern rechnen.

In Südbayern soll es nach DWD-Angaben lange recht viel Sonne geben. Aber am späten Nachmittag und Abend erwarte die Menschen auch dort vereinzelte Gewitter.

Zudem gebe es am Mittwoch hohe Temperaturunterschiede – maximal 20 Grad im Grabfeld bis 32 Grad am Inn. In der Nacht zum Donnerstag soll es dann wieder etwas trockener werden. (dpa/lby)

Das beste Wetter für die Oberpfalz