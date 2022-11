In Pyrbaum im Landkreis Neumarkt ist das Trinkwasser durch Bakterien verunreinigt. Das hat der Markt auf seiner Homepage bekannt gegeben.

Betroffen ist nur der Hauptort, in den Nebenorten ist alles in Ordnung. Die Bürger sollten laut Gesundheitsamt ihr Leitungswasser abkochen, bevor es zum Zähneputzen oder zum Kochen verwendet wird. Der Markt Pyrbaum untersucht aktuell die Ursachen der Verkeimung und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung.