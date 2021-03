Die Blue Devils Weiden müssen in Quarantäne.

Nachdem das Spiel am Freitag in den Pre-Playoffs zwischen den Blue Devils und dem EC Peiting wegen eines positiven Corona-Tests abgesagt werden musste, wurde das Weidener Team jetzt vom Gesundheitsamt in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Das Rückspiel heute entfällt. Der EC Peiting ist dadurch automatisch für das Viertelfinale der Playoffs qualifiziert.